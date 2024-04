Xbox Game Pass: sono 3 i giochi già confermati per maggio, incluso Hellblade 2

Con aprile ormai agli sgoccioli per gli abbonati a Xbox Game Pass è tempo di prepararsi a una nuova abbuffata con i giochi in arrivo a maggio . A tal proposito quelli già confermati per il momento sono tre , tra cui l'attesissimo Senua's Saga: Hellblade 2. Ecco quali sono:

Una line-up ancora da definire

Uno scatto da Little Kitty, Big City

Inutile dire che quella qui sopra è solo una lista parziale. Con gli annunci dei prossimi giorni da parte di Microsoft l'elenco dei nuovi arrivi del prossimo mese sarà nel complesso decisamente più corposo. Facciamo però intanto una panoramica dei titoli già confermati.

In ordine di uscita, il primo è Little Kitty, Big City. Si tratta di un'avventura in cui impersoniamo un gatto nero che, caduto dal tetto della sua casa, dovrà riuscire a cavarsela in una grande città, nel mentre potrà farsi amici umani e altri animali o creare scompiglio.

Senua's Saga: Hellblade 2 non ha bisogno invece di grandi presentazioni. Si tratta di un'avventura fortemente incentrata sulla narrazione in cui vestiamo i panni della guerriera celtica Senua, che affronta battaglie sia fisiche che psicologiche.

Infine Hauntii è un'avventura puzzle game dallo stile grafico in bianco e nero molto ricercato, in cui il giocatore interpreta un fantasma senza memoria e deve esplorare un mondo vasto e ricco di segreti, sfruttando i suoi poteri per prendere il controllo di creature ed elementi dello scenario per superare gli ostacoli lungo il percorso.

Mentre aspettiamo di scoprire le altre novità in arrivo, ricordiamo che nei giorni scorsi il catalogo di Xbox Game Pass ha dato il benvenuto a due ottimi titoli come Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes e Star Wars: Jedi Survivor.