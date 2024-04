Star Wars: Jedi Survivor in arrivo su EA Play e Xbox Game Pass Ultimate?

Per il momento, la medesima informazione non compare su Xbox Store né da altre parti, dunque è difficile dire adesso se si tratti di un errore o se si debba attendere i tempi tecnici di aggiornamento dei vari database.

Secondo alcune segnalazioni, Star Wars Jedi: Survivor sembra sia in arrivo all'interno del catalogo di EA Play , dunque di conseguenza scaricabile anche dagli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate , anche se non ci sono ancora conferme ufficiali sulla questione.

La tempistica sarebbe giusta

Lo screenshot che mostra il gioco disponibile su EA Play

In effetti, i tempi potrebbero essere maturi per un inserimento di Star Wars Jedi: Survivor all'interno del Vault di EA Play: il gioco è uscito un anno fa e sarebbe dunque trascorso il periodo di tempo minimo per la sua comparsa nel servizio in abbonamento di EA.

La cosa che aggiunge interesse al tutto è il fatto che, ovviamente, se il gioco è inserito nel Vault di EA Play significa che diventa disponibile al download anche per gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate, considerando che quest'ultimo comprende anche l'altra sottoscrizione.

Ci possono essere delle piccole discrepanze nella tempistica di pubblicazione, ma se davvero il gioco è stato inserito nel Vault allora dovrebbe presto comparire anche nel catalogo di Game Pass Ultimate, attendiamo eventuali sviluppi sulla questione. Nel frattempo, vi ricordiamo la nostra recensione di Star Wars Jedi: Survivor.