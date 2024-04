Mentre per capire le potenzialità del gioco di Nacon e Big Ant Studios dovremo aspettare la fine dell'anno, in questa recensione di TopSpin 2K25 proveremo a vedere se Hangar 13, lo studio che ha dato i natali a Mafia 3, usa la racchetta da tennis come Lincoln Clay fa con un mitra Thompson o come Roger Federer ci ha mostrato più e più volte.

Il tennis, nonostante sia uno degli sport più seguiti, glamour e ricchi al mondo, non è mai riuscito a trovare continuità nel mondo dei videogiochi. Non solo le due serie più famose, Top Spin e Virtua Tennis, sono ferme da oltre 10 anni, ma anche tra quelle minori si assistono continui cambi di nome e prospettive. Nelle ultime settimane, però, le cose sembrano essere cambiate: da una parte abbiamo il ritorno in grande stile proprio della serie di TopSpin, dall'altra il nuovo gioco ufficiale dell'ATP e WTA sta prendendo forma in Tiebreak.

Tutto funziona in maniera solida, forse avremmo preferito un po' più di chiarezza sul tempismo a rete, ma capiamo che essendo questione di frazioni di secondo è molto complesso, o un po' più di tolleranza sul rilascio in ritardo , subito negativo una volta usciti dalla zona verde. Ma si tratta di sottigliezze.

Ci sono tante sfumature, quindi, prima di poter dire di padroneggiare perfettamente il gameplay , ma dopo qualche ora si ha la sensazione di avere un pieno controllo del tennista e di dover adattare il proprio modo di approcciare la partita in base alle caratteristiche dell'atleta. Berrettini ha un cannone al posto del braccio, ma si stanca subito, mentre Alcaraz potrebbe andare avanti tutto il giorno a rispedire le palline dall'altra parte della rete. L'ottimo tutorial, metà presentato dal leggendario John McEnroe, metà narrato in un buon italiano, spiegherà non solo come imparare a giocare, ma darà anche una panoramica dei diversi stili e come affrontarli, in modo da consegnare più o meno a chiunque gli strumenti per fare bene.

Interessante anche la differenziazione tra colpo caricato e colpo normale, con il primo che consuma energia, mentre il secondo perde un po' in efficacia, il fatto che ci si possa posizionare per effettuare un colpo aperto o i tre metodi per la battuta: semplice, caricato o con la leva analogica.

Non solo: caricando il movimento e rilasciando il tasto al momento giusto andrete ad intaccare la resistenza degli avversari. Per evitare gli interminabili scambi che era possibile avere in Top Spin 4, Hangar 13 ha pensato a questo sistema per forzare gli errori: rispondere alle cannonate provenienti dall'altra metà del campo costa fatica e, una volta consumata la resistenza, si alza drasticamente la percentuale di errore. A questo punto concorrono diversi fattori, come la resistenza dell'atleta prescelto o la capacità di azzeccare sempre il giusto tempismo, aggiungendo ulteriore tensione a questi frangenti o agli ultimi game di un 5° set a Wimbledon.

Il tempismo, infatti, è la chiave principale dell'esperienza . Colpendo bene o perfettamente la palla, infatti, non solo saremo più potenti e precisi o, meglio, sfrutteremo pienamente le potenzialità del nostro/nostra tennista, ma faremo in modo che l'effetto della palla sia quello desiderato. Le risposte scarse, infatti, solitamente rimbalzano in posizione centrale e sono piuttosto alte, due elementi che potrebbero dare all'avversario il tempo per colpire con forza e precisione.

Dove TopSpin 2K25 brilla è sotto il profilo del gameplay . Lo studio a cui 2K Sports ha affidato il nuovo gioco è ripartito dalle ottime basi di Top Spin 4 e ha provato ad affinare quello che non funzionava nel 2011, spolverando sul tutto un pizzico di ottava e nona generazione. Il risultato è un gioco di tennis facile da imparare, soprattutto da chi ha già esperienza, ma difficile da padroneggiare, visto che contro avversari umani o ai livelli più alti dell'intelligenza artificiale sarà fondamentale non solo conoscere bene le dinamiche di questo sport, ma anche azzeccare tutti i colpi per non essere puniti.

Valori produttivi da Slam

Lo Stadio Centrale del Tennis di Roma è riprodotto perfettamente in TopSpin 2K25

Avviando TopSpin 2K25 si nota immediatamente l'esperienza del gruppo 2K Sports in questo genere di prodotti. I menù sono chiari e leggibili, l'accompagnamento sonoro di qualità e la struttura è quella classica, tra modalità per giocatore singolo e quelle online. Il pezzo pregiato della modalità in solitaria è senza dubbio MyPlayer, la classica carriera nella quale si crea nei dettagli un alter ego digitale e lo si porta dall'essere un perfetto sconosciuto del circuito maschile o femminile al battagliare contro i più forti al mondo. La progressione è piuttosto semplice, dato che è divisa a tappe, ognuna scandita da tre eventi: un allenamento, un'esibizione e un torneo. Il primo consente di guadagnare un buon quantitativo di esperienza, in modo da salire di livello più velocemente e incrementare le qualità fisiche e tecniche del nostro tennista. Selezionando l'esibizione potremo sperimentare delle stipule piuttosto originali con le quali sbloccare nuovi oggetti per personalizzare l'aspetto estetico del nostro alter ego. Infine il torneo consente di migliorare il posizionamento ATP (o WTA), fondamentale per andare a vincere i trofei più prestigiosi come i quattro Slam presenti o i tanti altri tornei ufficiali sotto licenza. Nel caso in cui vogliate sapere tutti i tennisti presenti vi consigliamo di leggere qui, mentre qui ci sono i tutti tornei sotto licenza.

A rallentare questa scalata c'è la stanchezza, che va sempre tenuta sotto controllo, non solo perché ci farà scendere in campo con meno energie (e quindi, come detto precedentemente, alzando di molto le nostre percentuali di errore), ma aumenterà il rischio di incorrere in un infortunio, costringendoci ad un riposo forzato o a giocare con valori decurtati. E poi? Tutto qui, si gioca, si cresce, si rigioca fino a raggiungere il tetto del mondo. Tutto bello, ma ormai siamo abituati a esperienze un po' più profonde ed elaborate.

Giocare a Wimbledon sarà il vostro obiettivo anche in TopSpin 2K25

Per il resto ci sono la modalità esibizione o le sfide del pass stagionale, il modo per sbloccare nuovi oggetti estetici e mirabilie assortite affrontando partite con stipule varie e originali.

Collegandoci online potremo affrontare una modalità torneo nella quale partecipare col nostro MyPlayer, non classificate e classificate. Queste ultime hanno una struttura particolare, dato che mettono in evidenza 4 tennisti e chiedono di portare a termine compiti particolari per ottenere punti esperienza extra. Anche in questo caso tutto funziona bene, non abbiamo avuto problemi di connessione di sorta e l'esperienza è stata piacevole. L'apertura dei server è sempre un'incognita, ma a condizioni normali TopSpin 2K25 sembra funzionare discretamente.