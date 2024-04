Final Fantasy 7 Parte 3 darà una degna conclusione ai nuovi personaggi della trilogia di remake

Il terzo e ultimo gioco della trilogia di remake di Final Fantasy 7 non servirà solo a concludere le storie di Cloud e compagni, ma ci sarà spazio anche per dare risalto ad alcuni dei personaggi inediti introdotti in questi rifacimenti e garantire una degna conclusione delle loro storie. Almeno questo è, riassumendo, quanto promesso dal team di sviluppo.

In un'intervista pubblicata sull'Ultimania di Final Fantasy 7 Rebirth (tradotta dal portale Frontline Japan), lo scenario writer Hiroaki Iwaki ha dichiarato che attraverso degli "episodi collaterali" il team di sviluppo continuerà e concluderà le storie dei personaggi introdotti nella trilogia del remake. Secondo Iwaki, l'ultimo gioco della trilogia fungerà da "curtain call" (termine che si riferisce al momento finale di uno spettacolo, quando gli attori si presentano sul palco per ricevere gli applausi del pubblico ndr) per questi personaggi.