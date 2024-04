Valheim: l'espansione Ashlands è ora disponibile in prova per tutti

Nuove possibilità di gioco

Un panorama di Ashlands

Oltre a rischi e pericoli, Ashlands porta con sé anche tesori e ulteriori possibilità di gioco che arricchiscono l'esperienza di Valheim, dunque questa nuova area rappresenta un elemento prezioso per gli appassionati del gioco.

All'interno troviamo alcuni elementi esclusivamente legati all'area in questione, come ashwood, pietre specifiche ed elementi che consentono di costruire oggetti, armi e armature di nuova tipologia e con caratteristiche inedite, inoltre le nuove gemme per il crafting possono infondere gli elementi di sangue, tempesta o natura nelle armi.

In Ashlands si trovano nuovi nemici e nuove situazioni di gioco, ma anche nuove armi, in particolare quelle utilizzabili in assedio: le forze presenti nella zona si ritroveranno a difendersi all'interno di fortezze, dunque sarà necessario usare catapulte e strumenti simili per cercare di rompere le imponenti difese.

Insomma, si tratta di parecchie novità con cui fare pratica: attualmente Ashlands è disponibile nel public test server di Valheim, in attesa del suo lancio in forma completa, che arriverà tra breve, mentre il gioco si avvia verso la sua versione 1.0. Ricordiamo che il titolo è disponibile anche su Xbox attraverso Game Pass.