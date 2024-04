Rare ha costruito un'enorme solar farm per una nuova struttura, all'insegna della sostenibilità

All'interno di questa zona si trovavano finora quattro strutture: A, B, C e D, ma ultimamente a queste se n'è aggiunta un'altra, che qualcuno aveva già individuato anche guardando le mappe di Google, sebbene non fosse stata annunciata da Rare.

La nuova struttura si chiama Barn X, ed è un nuovo ufficio che il capo del team, Craig Duncan, definisce "il luogo di lavoro del futuro".

Barn X contiene uffici che riguardano varie divisioni di Rare, dallo sviluppo degli engine a quello dei videogiochi veri e propri, con team di Sea of Thieves e altri impegnati su altri progetti come Everwild sparsi anche all'interno di questa struttura.

All'interno di questa gli spazi sono concepiti in maniera molto moderna e tutta la struttura è studiata per essere sostenibile sul fronte ambientale, con un occhio di riguardo all'ecologia e all'efficienza energetica. Per questo, a breve distanza all'interno del medesimo territorio, Rare ha costruito anche una solar farm con un totale di 750 metri quadrati di pannelli solari, in grado di reggere buona parte del consumo di energia degli uffici.

Oltre a questo, altri elementi di gestione idrica e del riscaldamento contribuiscono a mantenere un impatto quanto più basso possibile sul fronte ecologico, oltre a una notevole attenzione per la comodità degli spazi interni per gli impiegati.