Mortal Kombat 1: scoperte delle Brutality segrete per tutti i personaggi

Tuttavia, alcune mosse stanno emergendo di recente, che sembra non fossero presenti all'inizio, o comunque non erano state rese note da parte degli sviluppatori all'epoca del lancio, facendo pensare che siano mosse segrete forse aggiunte successivamente.

Ogni personaggio di Mortal Kombat 1 ha varie Brutality, solitamente circa 6, che possono essere innescate aggiungendo dei comandi alla fine di una combo specifica in grado di concludere l'incontro in maniera particolarmente violenta e, appunto, "brutale" a dir poco.

Sembra che Mortal Kombat 1 contenga delle nuove Brutality segrete che vanno ad aggiungersi a quelle note per tutti i personaggi nel roster, in base a quanto stanno scoprendo alcuni giocatori, forse in seguito a degli aggiornamenti da parte di NetherRealm Studios che avrebbero inserito queste mosse aggiuntive.

Nuove mosse per tutti?

Come riferito nel post su X riportato qui sotto da Mortal_Kombat_Addict, ce n'è una in particolare che si ripete per ogni personaggio ma che risulta inedita.



Come mostrato nel video, mostra un colpo di grazia alquanto violento in cui l'avversario viene scagliato verso il giocatore/spettatore, schiantandosi contro una sorta di vetro che, probabilmente, simula la presenza di una "telecamera".

La Brutality in questione è stata scoperta, in particolare, dopo il lancio di Stagione 5: Tempeste, messa a disposizione proprio la settimana scorsa, facendo pensare che sia stata aggiunta in tale occasione. Con l'arrivo della nuova stagione è giunto anche Ermac come personaggio aggiuntivo.