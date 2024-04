Mortal Kombat 1 Stagione 5: Tempeste è disponibile, dettagli e trailer di lancio

Warner Bros. Games ha annunciato l'arrivo della Stagione 5: Tempeste per Mortal Kombat 1, con uscita salutata dal trailer di lancio e un comunicato che riporta vari dettagli su questa nuova stagione di contenuti basati sull'arrivo di Raiden come boss principale della modalità Invasioni.

All'interno di Stagione 5: Tempeste troviamo nuove sfide, elementi della storia, battaglie contro i boss e ricompense, incluse nuove skin dei personaggi, che vanno ad arricchire l'esperienza di gioco di Mortal Kombat 1.

Varie caratteristiche della stagione sono visibili nel trailer riportato qui sopra.

Tra le maggiori novità è inoltre disponibile anche Ermac, il nuovo kombattente in DLC che si unisce al roster, scaricabile già da oggi in accesso anticipato per i possessori del Kombat Pack di Mortal Kombat 1 e disponibile per tutti dal 23 aprile.