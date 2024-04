Black Myth: Wukong compare sul PlayStation Store con pagina ufficiale, prenotazioni in arrivo?

Black Myth: Wukong è ora comparso su PlayStation Store grazie a una propria pagina ufficiale di recente apertura, cosa che rientra nelle tempistiche standard di avvicinamento all'uscita ma fa anche pensare alla possibilità dell'apertura delle prenotazioni a breve.

Del fenomenale action RPG cinese sappiamo già un po' di cose, compresa la data di uscita fissata per il 20 agosto 2024, dunque non ci sono particolari sorprese all'interno della nuova pagina dello Store, ma se non altro significa che le procedure stanno andando avanti in vista del lancio sul mercato.

Il gioco non risulta ancora disponibile per l'acquisto, ma il lancio della pagina potrebbe significare una prossima apertura anche delle prenotazioni, come solitamente avviene una volta che c'è una presenza ufficiale su PlayStation Store.