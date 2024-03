Black Myth: Wukong, un nuovo trailer lo mostra al massimo della forma con ray tracing e DLSS 3.5

Dalla presentazione di NVIDIA alla GDC 2024 arriva anche un trailer di Black Myth: Wukong, l'atteso gioco d'azione ad ambientazione mitologica cinese da parte del team Game Science che si mostra in questo caso al massimo della forma, con ray tracing attivo e DLSS 3.5 secondo le nuove tecnologie della compagnia.

Attraverso una collaborazione ufficiale con NVIDIA, Black Myth: Wukong supporta dunque le soluzioni grafiche più avanzate e i risultati sono davvero impressionanti da quello che possiamo vedere.

Il Full Ray Tracing sfrutta il pieno supporto dell'hardware dedicato sulle GPU NVIDIA, mentre il DLSS 3.5 con Ray Reconstruction su GeForce RTX consente di ottenere prestazioni notevoli.

Il Full Ray Tracing, noto anche come Path Tracing, è una tecnica molto dispendiosa in termini di calcolo e gestione, ma è attualmente una delle soluzioni migliori per garantire i migliori effetti di luce, per come questa si propaga all'interno di una scena.