Epic Games Store: i giochi gratis del 21 marzo sono stati annunciati in via ufficiale

I giochi gratis per PC dell'Epic Games Store della prossima settimana sono stati annunciati in via ufficiale, come da tradizione insieme alla pubblicazione di quelli previsti da oggi: a partire dal 21 marzo 2024, dunque, potrete scaricare gratuitamente Call of the Wild: The Angler e Invincible Presents: Atom Eve.

Entrambi i giochi potranno essere scaricati gratis a partire da giovedì prossimo per una settimana, ovvero fino alla disponibilità dei giochi gratis successivi il giovedì seguente. Potete scaricarli attraverso il client ufficiale di Epic Games Store oppure dal sito ufficiale del negozio, in particolare dalla pagina dedicata ai regali dello store a questo indirizzo. Vi ricordiamo inoltre che da oggi sono disponibili i giochi gratis del 14 marzo 2024, ovvero Deus Ex: Mankind Divided e The Bridge.