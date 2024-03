Epic Games Store: i giochi gratis del 14 marzo sono disponibili al download

Per farlo, dovete solo andare a questo indirizzo . Come sempre, il gioco dell'Epic Games Store sarà vostro per sempre: non dovete pagare alcuna cifra o essere abbonati ad alcun servizio. Una volta richiesto e aggiunto al vostro account potrete scaricarlo e giocare senza limiti.

È ora disponibile al download il gioco gratis dell'Epic Games Store di questa settimana. Oggi, 14 marzo , è possibile reclamare una copia gratuita di Deus Ex Mankind Divided e di The Bridge. Avete tempo fino al 21 marzo per aggiungerlo alla vostra libreria.

Deus Ex Mankind Divided e The Bridge

Deus Ex Mankind Divided, quando andate in copertura la visuale passa in terza persona

Deus Ex Mankind Divided è un gioco d'azione e furtività in prima persona. Si tratta del seguito di Deus Ex Human Revolution e prosegue la storia di Adam Jensen. L'uomo è un umano modificato (in seguito a un incidente avvenuto nel primo capitolo) e può potenziarsi per avere accesso a nuove capacità come salti potenziati, abilità di hacking o resistenza a veleni ed elettricità.

L'avventura è purtroppo senza conclusione, in quanto Deus Ex Mankind Divided era stato pensato per avere un seguito che non è mai stato sviluppato. Con il gioco si ottengono anche la missione extra "Desperate Measures" e il pacchetto Covert Agent (Intruder Gear, Enforcer Gear e Classic Gear + 1 kit Praxis + 1.000 crediti).

Ecco i requisiti consigliati per Deus Ex Mankind Divided:

Sistema operativo: Windows 10 64-bit

Processore: Intel Core i7-3770K o AMD FX 8350 Wraith

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: AMD Radeon RX 480 - 1920 x 1080 o NVIDIA GTX 970 - 1920 x 1080

Spazio di archiviazione: 55 GB di spazio disponibile

The Bridge

The Bridge è invece un puzzle platform nel quale dobbiamo sfruttare la fisica e la prospettiva per proseguire all'interno di livelli 2D. Include 48 rompicapi basati sulla gravità.

Al completamento del gioco si sblocca anche una versione alternativa, con puzzle alternativi e un nuovo finale. Permette anche di far tornare indietro il tempo così da annullare subito gli errori. Essedo un gioco vecchio i requisiti di sistema sono "avere un computer".