Far Cry 3 Blood Dragon: in arrivo delle copie fisiche e una Collector's Edition per console e PC

Limited Run Games ha svelato una serie di edizioni fisiche di Far Cry 3 Blood Dragon, il gioco standalone pubblicato da Ubisoft nel 2013 e che nel tempo ha riscosso grande successo anche grazie per il suo stile che richiama i film degli anni '80. Sarà disponibile per PS4 e Xbox, con in programma anche una PC Edition e una Collector's Edition ricca di contenuti, con i preordini che saranno aperti dal 19 aprile fino al 19 maggio.

Andando per gradi, la versione fisica standard sarà disponibile su PS4 e Xbox al prezzo di 34,99 dollari. Include come bonus alcuni sticke e un booklet.

La versione fisica di Far Cry 3 Blood Dragon per PS4 e Xbox

L'edizione esclusiva per PC invece verrà venduta a 49,99 dollari. Al suo interno troviamo un codice per riscattare una copia digitale per Steam, un poster doppio da 12 x 16 e un booklet, il tutto racchiuso in un box da collezione.