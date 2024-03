Black Myth: Wukong sarà localizzato in italiano, aggiornata la pagina Steam

La pagina Steam di Black Myth: Wukong è stata aggiornata e ora svela che l'atteso action GDR di Game Science sarà localizzato in italiano per quanto riguarda testi e sottotitoli, al contrario di quanto indicato in precedenza.

Come forse ricorderete, quando la pagina è stata aperta sullo store di Valve ad agosto dello scorso anno l'italiano purtroppo non figurava tra le lingue supportate, nonostante fossero inclusi un gran numero di altri idiomi, come polacco e russo.

Questo cambiamento è avvenuto nella giornata di ieri, come conferma la cronologia degli aggiornamenti di SteamDB. Difficile dire con certezza cosa sia successo. Forse l'italiano era fin dall'inizio nei piani di Game Science, ma erroneamente non è stato incluso nella sezione delle lingue supportate su Steam, oppure semplicemente si è deciso di aggiungerlo in un secondo momento. In ogni caso, si tratta sicuramente di un'ottima notizia per tutti i giocatori del Bel Paese interessati a Black Myth: Wukong.