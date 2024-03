Doctor Who: il trailer della prima della nuova stagione

La prima della nuova stagione del Doctor Who sarà l'11 maggio, come annunciato da un trailer ufficiale pubblicato sul canale della serie. Nel Regno Unito sarà visibile su BBC iPlayer, mentre nel resto del mondo sarà trasmessa in contemporanea su Disney+, che già ha trasmesso gli ultimi episodi speciali, in cui è apparso per la prima volta Ncuti Gatwa come quindicesimo Dottore.

Compagna del Dottore nelle sue nuove avventure sarà Ruby Sunday, interpretata da Millie Gibson, anch'essa vista negli episodi speciali di cui sopra.