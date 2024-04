Baldur's Gate 3: il cosplay di Shadowheart da rbf.cos è una piccola opera d'arte

Baldur's Gate 3 continua a far parlar di sé e probabilmente lo farà ancora a lungo, nonostante non riceverà espansioni o un seguito realizzato dai provetti artigiani di casa Larian Studios. Il GDR più acclamato del 2023 è molto popolare anche tra i cosplayer, come ci ricorda anche rbf.cos con il suo splendente cosplay di Shadowheart.

Shadowheart è una chierica di Shar, la dea delle ombre e dei segreti, che ha il compito di consegnare una reliquia di immenso potere alla sua congrega a Baldur's Gate, mentre è minacciata da una strana nuova magia che sta nascendo dall'interno. La sua fede gioca un ruolo importante nella sua storia nel corso del gioco e può essere indirizzata o allontanata da essa in base alle scelte fatte dal giocatore.