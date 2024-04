TopSpin 2K25: i voti della stampa sono positivi per il ritorno della serie di tennis

Il verdetto è generalmente positivo , con diversi voti ben sopra la sufficenza, anche se non manca qualche valutazione più tiepida. Prima di passare in rassegna i voti della critica estera, vi suggeriamo, se ancora non lo avete fatto, di leggere la nostra recensione di TopSpin 2K25 .

Pochi minuti fa è scaduto l'embargo delle recensioni di TopSpin 2K25 . Scopriamo come è stato accolto il nuovo capitolo della celebre serie di tennis in arrivo su PC, PS5 e Xbox Series X|S venerdì 26 aprile.

Ottimo gameplay, ma poche modalità e professionisti della top 10

Tra un dritto e un rovescio, pare che TopSpin 2K25 sia riuscito a convincere la stampa

Nel momento in cui scriviamo TopSpin 2K25 vanta una media voti di 79 su Metacritic e di 76 su OpenCritic. Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che l'ultima fatica di Hangar13 è praticamente impeccabile sotto il profilo del gameplay, dando vita a un'esperienza facilmente approcciabile dai neofiti ma impegnativa e soddisfacente da padroneggiare qualora vogliate raggiungere la vetta. Tra i punti di forza troviamo anche l'inclusione di un numero elevato di tornei ufficiali e leggende del tennis, come Serena Williams e Roger Federer.

Al contrario, il numero di giocatori della top 10 attuale è esiguo sia per quanto riguarda il tennis femminile che quello maschile. Allo stesso modo si poteva e si doveva fare di più in termini di modalità disponibili al lancio e per il il comparto grafico, che appare fin troppo arretrato per gli standard odierni.