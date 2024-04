Frieren – Oltre la fine del viaggio: il cosplay di Ubel da faixvey incanta con lo sguardo

Frieren - Oltre la fine del viaggio è stato uno degli anime di maggiore successo della passata stagione e in molti non vedono l'ora di scoprire il prosieguo delle avventure della maga omonima e della sua compagnia di avventurieri. Nel frattempo vi proponiamo un cosplay di Ubel, firmato da faixvey.

Ubel è una maga dal carattare misterioso e che fin dalla prima apparizione nell'opera dimostra di non farsi troppi problemi ad uccidere. È classificata come una maga di terza classe, ma in realtà è in possesso di abilità fuori dal comune. Può copiare le magie di altri stregoni anche senza comprenderne il funzionamento semplicemente provando empatia nei loro confronti e la sua fervida immaginazione le permette di usare il suo incantesimo di taglio per lacerare anche materiali normalmente impossibili da distruggere.