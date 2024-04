Frieren – Oltre la fine del viaggio: il cosplay di peachmilky è una replica perfetta della maga

Frieren - Oltre la fine del viaggio senza ombra di dubbio si è rivelato la sorpresa maggiore della programmazione anime di fine 2023 e inizio 2024, riuscendo a catturare l'attenzione di tantissimi spettatori grazie a una storia fantasy diversa dal solito. L'opera sta avendo anche un grande ascendente nel panorama dei cosplayer, come ci dimostra il cosplay della maga Frieren realizzato da Peachmilky.

La storia di Frieren - Oltre la fine del viaggio inizia dopo quello che generalmente sarebbe il finale perfetto di una storia fantasy: la compagnia di avventurieri dell'eroe Himmel torna trionfante alla capitale dopo aver ucciso il Re Demone e aver portato la pace nel continente. Un'impresa durata ben dieci anni, ma che per la maga elfa Frieren ha rappresentato meno di un centesimo della sua lunga vita. Cinquantanni dopo la maga torna a far visita ai suoi compagni, scoprendo che sono invecchiati, in particolare Himmel che morirà poco tempo dopo. Tormentata dai sensi di colpa per non aver conosciuto meglio i suoi compagni, vent'anni più tardi Frieren partirà per un lungo viaggio che le permetterà, tra un'avventura e l'altra, di rivevere i ricordi del suo viaggio con Himmel e compagni.