X-Men '97 irrompe in Rocket League con un evento a tema, la prossima settimana

La serie X-Men '97 avrà un cross-over all'interno di Rocket League , con il gioco Psyonix che festeggia la serie animata attraverso questo particolare evento, con data di uscita fissata per il 23 aprile 2024 e che andrà avanti per un paio di settimane.

Una delle livree ispirate agli X-Men

Topper, Banner per giocatore e altri oggetti ispirati a X-Men '97 faranno dunque la loro irruzione all'interno di Rocket League, con elementi che ricordano i super-eroi in questione come Ciclope, Wolverine, Tempesta e tanti altri.

Possiamo dunque aspettarci un'invasione in stile X-Men '97, con i tipici colori sparati in stile anni 90, all'interno dello shop interno di Rocket League, con caratterizzazioni che potranno trasformare in maniera notevole le auto nel gioco, sempre per quanto riguarda gli elementi cosmetici.