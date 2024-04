Squid Game Stagione 2 e Cobra Kai 6 hanno un periodo di uscita più definito

A quanto pare, entrambe le serie condivideranno il periodo di uscita, dunque si prospetta un'ultima parte del 2024 particolarmente ricca e movimentata per Netflix, viste le aspettative che circondano Squid Game Stagione 2 e Cobra Kai Stagione 6.

La questione è stata confermata in un video trasmesso in streaming e dedicato agli investitori, sostanzialmente lasciando invariate le previsioni per quel che riguarda l'anno in corso.

Sapevamo già che entrambe sono previste per il 2024, e la questione viene confermata, ma ulteriormente circoscritta all' ultima parte dell'anno .

Nel corso di un meeting con gli investitori andato in scena nelle ore scorse, Netflix ha toccato anche l'argomento Squid Game Stagione 2 insieme a Cobra Kai Stagione 6 , con entrambe le serie che si ritrovano a condividere il medesimo periodo di uscita, ora maggiormente definito .

Due delle serie Netflix più attese

La Stagione 6 di Cobra Kai sarà l'ultima per la serie

Lo scorso febbraio abbiamo visto il primo teaser trailer svelato da Netflix per la seconda stagione di Squid Game, che tenterà di bissare e possibilmente superare il successo travolgente che la prima stagione ha riscosso in tutto il mondo, in effetti anche piuttosto a sorpresa.

Per quanto riguarda Cobra Kai 6, questa è stata annunciata ufficialmente da Netflix oltre un anno fa e finora non abbiamo visto molto al riguardo, con un minuscolo frammento andato in scena proprio lo scorso febbraio.