Sea of Thieves su PS5 mostra alcune differenze rispetto a Xbox, per Digital Foundry

Si tratta, in effetti, dello stesso elemento di differenza che era emerso anche in Hi-Fi Rush : a fronte di una grafica generalmente equivalente, la gestione delle ombre appare diversa su PS5 e migliore, cosa che si accompagna anche a un livello di dettaglio leggermente superiore su alcuni elementi dello scenario visti a una certa distanza (la vegetazione, in particolare).

In linea di massima, l'aspetto è del tutto simile a quello della versione Xbox e PC (tranne ovviamente gli incrementi che quest'ultima consente di ottenere a seconda della configurazione hardware) ma c'è un elemento che spicca come differenza: una visualizzazione migliore delle ombre su PS5, cosa che risulta alquanto strana.

Sea of Thieves è un'altra ex-esclusiva Xbox ad arrivare su PS5 , e proprio in questa versione è stata recentemente analizzata da Digital Foundry in una delle classiche disamine tecniche della rubrica britannica, svelando alcune differenze interessanti con le versioni precedenti.

Una versione più aggiornata?

Le Chuck è in gran forma in Sea of Thieves

Le differenze in questo senso sono di difficile spiegazione, considerando che non dovrebbero derivare da differenze di potenziale hardware, e sono forse legate a degli aggiornamenti recenti applicati sulla versione PS5, come ipotizzato anche per Hi-Fi Rush, considerando che in quest'ultimo le ombre della versione Xbox sono equivalenti a quelle della versione PC, che dovrebbe contare su una scalabilità ben maggiore verso l'alto.

Per il resto, i dati riguardanti la risoluzione sono praticamente gli stessi, ovvero 4K su PS5 e Series X (mentre Series S va a 1080p) e nessuna presenza di anti aliasing standard. Sul fronte del frame-rate, la versione Xbox Series X raggiunge i 120 fps nella modalità specifica, cosa che non è stato possibile testare su PS5 perché si trattava ancora di una versione in beta.

Alcuni problemi sono emersi proprio per il fatto che la build esaminata è tutt'altro che definitiva, essendo una beta: durante la prova, Sea of Thieves su PS5 ha incontrato anche un rovinoso blocco che ha costretto al reboot, oltre a un altro crash che ha dimostrato come il software non sia ancora in versione stabile.

Ricordiamo che la data di uscita di Sea of Thieves su PS5 è fissata per il 30 aprile, mentre il gioco intanto ha superato i 40 milioni di giocatori in tutto il mondo.