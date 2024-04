Sonic x Shadow Generations è stato classificato in Corea del Sud, data di uscita vicina?

Il fatto che Sonic x Shadow Generations sia stato classificato in Corea del Sud potrebbe dimostrare come il titolo si stia effettivamente avvicinando alla sua uscita sul mercato, anche se non sempre la comparsa sulle rating board ha effettivamente un riflesso sulla vicinanza al lancio.

Il gioco in questione è stato annunciato con un trailer durante lo State of Play di gennaio, ma da allora non ci sono state ulteriori notizie al riguardo, né è stata comunicata una data di uscita precisa, che dovrebbe comunque ricadere all'interno di quest'anno.

Nonostante non se ne senta parlare dallo scorso gennaio, sembra che Sonic x Shadow Generations abbia fatto dei passi avanti, considerando che è stato recentemente classificato dalla rating board coreana per la Corea del Sud.

Un remaster con diverse cose nuove

Sonic x Shadow Generations, un'immagine del gioco

La classificazione, di per sé, non dice molto sul gioco, ma lo inserisce nella fascia "per tutti", come era facile aspettarsi per un gioco della serie in questione, rendendolo in qualche modo "pronto" all'uscita.

Questa potrebbe avvenire nel corso dell'autunno del 2024, considerando che la finestra temporale prevista per Sonic x Shadow Generations è in effetti il terzo trimestre dell'anno fiscale, ma dobbiamo comunque attendere un annuncio ufficiale da parte di Sega per saperne di più.

Il gioco in questione è una sorta di remaster di Sonic Generations, ma con qualcosa di nuovo: si tratta infatti di una raccolta dei migliori livelli dell'originale, ma rielaborati, ampliati e migliorati, con un misto di tecniche grafiche tra 2D e 3D.

Presente inoltre anche una nuova campagna inedita con protagonista Shadow, che rappresenta l'elemento completamente nuovo di questo capitolo.