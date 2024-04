GTA 5 funziona su Nintendo Switch grazie a un gruppo di modder: vediamo un breve video

GTA 5 è in qualche modo arrivato su Nintendo Switch, anche se non si tratta propriamente di un port ufficiale, quantomeno il gioco sembra funzionare sulla console Nintendo: questo grazie al lavoro di un gruppo di modder, che si sono messi d'impegno per cercare di realizzare quello che Rockstar Games evidentemente non ha intenzione di fare.

Il gruppo di modder Superstar South ha pubblicato su X il post riportato qui sotto, con un video nel quale possiamo vedere uno dei primi risultati del lavoro svolto, ovvero GTA 5 che funziona su Nintendo Switch, sempre che ovviamente si tratti di materiale reale e non di un montaggio di qualche tipo.



Ovviamente non si tratta di una build ben funzionante, ma non possiamo pretendere che un gruppo di modder volontari faccia il lavoro di una multinazionale dei videogiochi, tuttavia è già un buon inizio, in attesa di vedere eventuali sviluppi.