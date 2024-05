TCL presenta i nuovi TV dedicati al gaming e all'entertainment che fanno leva sulla tecnologia QD-Mini LED

TCL ha scelto la vetrina di Milano per presentare la nuova gamma di TV dedicati all'home entertainment, spingendo l'acceleratore sul fronte della tecnologia Mini-LED che vede l'azienda cinese tra i produttori più all'avanguardia. La ricca proposta parte dall'ammiraglia della casa, l'enorme TCL 115X955 Max, per poi arrivare alle diagonali più tradizionali con le serie TCL C85 e C65. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Un'ammiraglia che si fa notare

Il TCL 115X955 Max con display QD-Mini LED

Il protagonista assoluto dell'evento organizzato da TCL è stato sicuramente il TV 115X955 Max, un televisore con display QD-Mini LED che porta in dote una diagonale di ben 115 pollici, risoluzione 4K con refresh rate fino a 144 Hz e picchi di luminosità fino a 5000 nit con ben 20.000 zone di controllo.

Non manca ovviamente il supporto a HDMI 2.1, ALLM, Freesync Premium Pro e ad una serie di funzionalità come TCL Game Bar e Game Accelerator che può spingere la frequenza di aggiornamento fino a 240 Hz, sacrificando in questo caso la risoluzione che si ferma al Full HD.

Insomma TCL 115X955 Max è un vero gigante pronto a dare vita alle avventure videoludiche dei giocatori più esigenti. Certo, non è per tutte le tasche: il gioiello della casa costa ben 23.999 Euro.