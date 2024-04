Far Cry 7: l'annuncio sarebbe vicino per un leaker, con un noto attore nel cast

Secondo un leaker considerato affidabile per quanto riguarda le questioni di Ubisoft, l'annuncio di Far Cry 7 sarebbe vicino, previsto entro martedì, con tanto di attore famoso che farà parte del cast, in base a quella che è diventata una sorta di tradizione della serie.

Il leaker in questione è l'utente j0nathan su X, che in precedenza ha riferito con una certa precisione alcune informazioni trapelate su Assassin's Creed, anticipando correttamente gli annunci di Ubisoft, ma questo ovviamente non significa automaticamente che abbia ragione anche in questo caso.

A dire il vero anche il post su X non è proprio chiarissimo, ma è stato interpretato da molti come un'indicazione su un prossimo annuncio del nuovo capitolo della serie, che effettivamente potrebbe essere in arrivo, considerando le tempistiche viste finora per Far Cry.