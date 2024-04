No Rest for the Wicked: primo update disponibile, risolve alcuni problemi rilevati dai giocatori

A breve distanza dal lancio in accesso anticipato, avvenuto pochi giorni fa, No Rest for the Wicked riceve già il suo primo update, che risolve alcuni problemi che erano stati rilevati nelle prime ore dai giocatori, dimostrando una notevole risposta di Moon Studios ai feedback ricevuti.

Come riferito in precedenza, infatti, il lancio su Steam di No Rest for the Wicked è stato positivo, ma alcuni problemi, tra questioni tecniche e di bilanciamento, non hanno convinto tutti gli utenti, che hanno dimostrato il loro disappunto come al solito attraverso le recensioni, abbassando alquanto la valutazione generale del gioco.



Come possiamo vedere dalle note del primo Hotfix pubblicato, gli sviluppatori sono andati a lavorare su alcuni dei punti sollevati dalla community, andando dunque a correggere alcuni aspetti che erano stati meno apprezzati nelle prime ore dopo il lancio.