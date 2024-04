No Rest for the Wicked: buon lancio su Steam ma i problemi tecnici abbassano le recensioni degli utenti

No Rest for The Wicked è disponibile da ieri su Steam e il lancio sembra essere stato positivo in termini di vendite e diffusione, ma i problemi tecnici emersi subito stanno influendo sulle recensioni degli utenti, abbassandone la valutazione.

Bisogna considerare che il nuovo gioco di Moon Studios è stato lanciato in accesso anticipato, dunque tecnicamente non si tratta ancora di un titolo in versione completa e alcuni inconvenienti di questo tipo, oltre ovviamente al fatto di non avere ancora tutti i contenuti previsti, sono cose da tenere in considerazione, tuttavia secondo diversi giocatori i problemi tecnici lo rendono poco consigliabile al momento.

Mentre scriviamo, No Rest for the Wicked ha quasi 4000 recensioni di cui il 58% sono positive, dunque non si tratta di una situazione particolarmente negativa, e considerando che il gioco è in early access c'è tutto il tempo per risolvere la questione.