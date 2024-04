No Rest for the Wicked, ecco i requisiti PC per l'accesso anticipato su Steam

Moon Studios ha annunciato i requisiti di sistema per la versione PC di No Rest for the Wicked, che come probabilmente sapete sarà disponibile a partire da domani in accesso anticipato su Steam. Cosa servirà per far girare il gioco al meglio?

No Rest for the Wicked, requisiti minimi (1080p30, preset prestazioni)



Processore: Intel Core i5 8400, AMD Ryzen 5 2600

Scheda video: NVIDIA GTX 970, AMD RX Vega 56

Memoria: 16 GB di RAM

Storage: 35 GB di spazio richiesto

No Rest for the Wicked, requisiti raccomandati (1080p60, preset qualità)