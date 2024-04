Manor Lords supporterà il DLSS 2 di NVIDIA al lancio, nuovi driver disponibili

Manor Lords supporterà la tecnologia DLSS 2 al lancio, ottenendo un miglioramento medio delle prestazioni pari al 47%: lo ha annunciato NVIDIA, segnalando contestualmente la disponibilità di nuovi driver Game Ready.

Ottimizzati non solo per il già citato Manor Lords, attualmente il gioco più desiderato su Steam, ma anche per l'altrettanto interessante No Rest for the Wicked, i driver consentiranno di ottenere il massimo dalle esperienze di ultima generazione su PC.

Tornando a NVIDIA, Welcome to ParadiZe ha ricevuto ieri un aggiornamento che introduce il supporto a DLSS e DLAA, mentre Oddsparks: An Automation Adventure sarà compatibile con queste tecnologie già dal lancio, fissato al prossimo 24 aprile.