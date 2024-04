PS5 Pro non sembra offrire molto e ci piace proprio per questo

Proprio quest'ultimo paragone pare sempre più azzeccato considerando gli ultimi dettagli condivisi da The Verge, secondo il quale PS5 Pro servirà per rendere più semplice raggiungere i 60 FPS e il 4K. La testata approfondisce anche il modo in cui Sony catalogherà i giochi "PS5 Pro Enhanced" , ma non è di questo che vogliamo parlare ora.

Continuano a spuntare in rete nuove informazioni sulla non annunciata PS5 Pro di Sony , ovvero un modello potenziato non troppo dissimile da quello che è stato PS4 Pro per PS4 base.

Un piccolo salto in avanti va più che bene

Forse la cosa più interessante è capire che aspetto avrà PS5 Pro

La parte più rilevante è il fatto che un gioco il quale di norma non raggiunge i 60 FPS fissi potrà farcela in modo più consistente e che i giochi che puntano a una risoluzione dinamica fino a 4K riusciranno a mantenere il valore massimo più spesso. Tutto questo sarebbe ottenuto in modo "automatico" con una funzione "ultra-boost", comunque non applicabile a ogni gioco (se la risoluzione è definita in modo specifico e non è variabile, il boost non può far nulla ad esempio)

Sony starebbe anche chiedendo agli sviluppatori di creare direttamente una modalità grafica specifica per PS5 Pro, sia per i giochi nuovi che per i giochi già pubblicati (in tal caso servirebbe un aggiornamento), supponiamo con lo scopo di ottenere risultati migliori rispetto all'ultra-boost.

Come sempre, non parliamo di miglioramenti incredibili quanto più di una ottimizzazione di ciò che già abbiamo a disposizione. Si tratta in poca sostanza di un piccolo salto in avanti, secondario per molti, ma proprio per questo ben accetto.

Come abbiamo visto negli ultimi mesi, ad esempio con caso di Baldur's Gate 3, avere due console con potenza molto diversa è più uno svantaggio che altro. Xbox Series S è una piattaforma valida in linea di massima e ottima per il suo prezzo, ma la verità è che è troppo debole e in alcuni casi i giocatori potrebbero perdere persino delle funzioni (la cooperativa a schermo diviso nel caso di BG3).

Pubblicare una PS5 Pro troppo potente probabilmente sarebbe anche inutile perché non sarebbe sfruttata del tutto: è difficile che diventi la piattaforma numero uno del mercato e di certo un team di sviluppo non creerebbe funzionalità possibili solo su PS5 Pro, lasciando indietro il resto dei videogiocatori.

La situazione è quindi sempre la stessa. I modelli midgen "non servono a molto" ed è la soluzione migliore.