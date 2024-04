PC Gaming Show 2024: annunciata la data della nuova edizione dell'evento estivo

Debuttato all'E3 del 2015, il PC Gaming Show è un evento di presentazione tutto dedicato al mondo del PC, qualcosa che in effetti mancava all'interno di uno show come l'E3, solitamente molto teso verso il mercato delle console.

Si tratta, peraltro, del decimo anniversario dell'evento, dunque l'edizione in questione assume una connotazione speciale, come dimostra anche la locandina visibile qui sotto, che riporta proprio il bollino del "decimo anniversario" a impreziosire l'annuncio.

PC Gamer annuncia il ritorno dell'evento estivo dedicato al mondo del gaming su PC con il PC Gaming Show 2024 , che ha ora una data fissata per il 9 giugno alle ore 22:00 italiane, e verrà trasmesso in streaming attraverso YouTube e Twitch, oltre che ovviamente seguito qui su Multiplayer.it.

L'edizione del decimo anniversario

La locandina del PC Gaming Show 2024

Con il tempo, l'evento si è modificato e in particolare in questi ultimi anni è diventato più propenso al livestream, anche a causa della pandemia, trasformando un po' il format ma rimanendo comunque un punto di riferimento per quanto riguarda il gaming su PC.

L'edizione dell'anno scorso ha visto ben 13 milioni di utenti connessi a seguire la presentazione, mentre l'inverno scorso ha debuttato anche un format leggermente diverso con il PC Gaming Show: Most Wanted.

Per quanto riguarda il PC Gaming Show 2024, gli organizzatori parlano già di oltre 50 giochi, incluse anche anteprime assolute e annunci esclusivi, interviste agli sviluppatori e ovviamente trailer e gameplay a iosa.