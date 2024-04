World of Warcraft: Blizzard sta ancora pensando a una versione console

Alla domanda sulla versione console del gioco, la Longdale ha risposto: "Ovviamente ne stiamo ancora parlando. Siamo videogiocatori, non credo che ci sia nulla di impossibile, ma per adesso non abbiamo niente da dire."

Blizzard sta ancora pensando a una versione console di World of Warcraft , il suo celebre MMORPG che quest'anno ha spento venti candeline. A dirlo in un'intervista concessa alla testata VGC è stata Holly Longdale, vice presidente e produttore esecutivo del gioco, che ha parlato lungamente di come sono cambiate le cose dopo l'acquisizione della compagnia da parte di Microsoft .

Arriverà mai su console?

World of Warcraft arriverà mai su console?

A una domanda simile postale in occasione della BlizzCon 2023, la Longdale ebbe a dire che era "una questione complicata".

"Abbiamo queste tre espansioni che ci emozionano tantissimo. Ma sarebbe davvero poco sincero dire che non... naturalmente ne stiamo parlando. Ora siamo di Microsoft."

Durante l'intervista più recente, la Longdale ha avuto anche modo di esporre i benifici dell'acquisizione, in particolare la possibilità di parlare con altri studi come Mojang (Minecraft) o Zenimax Online (The Elder Scrolls Online) di quello che stanno facendo, scambiandosi informazioni. Sui rapporti con la casa madre è stata abbastanza netta: "Nessuno ci chiede di fare niente. World of Warcraft sta andando davvero bene e sono fierissimi dei risultati, quindi ci lasciano fare per continuare sulla stessa strada. Sono stati di grande supporto e si comportano come se pensassero "Lasciamo che Blizzard faccia Blizzard."

Il prossimo passo di World of Warcraft sarà l'espansione The War Within, presentata lo scorso novembre, il primo capitolo della Worldsoul Saga, che comprenderà anche le due espansioni successive: Midnight e The Last Titan.