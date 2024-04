World of Warcraft: The War Within, aperte le registrazioni alla beta dell'espansione

Se siete interessati, potrete iscrivervi a questo indirizzo . Per farlo chiaramente è necessario collegarsi con il proprio account Battle.net. Blizzard afferma che invierà gli inviti ai fortunati che veranno selezionati a cadenza regolare per tutta la durata dei test. Questo significa che anche se non verrete scelti subito, potreste essere selezionati in un secondo momento.

Ora i giocatori possono iscriversi per ottenere una chance di partecipare alla beta a numero chiuso di World of Warcraft: The War Within , la prossima espansione del celebre MMORPG.

La Saga dell'Anima del Mondo

Una delle prime immagini di World of Warcraft: The War Within

The War Within è la prima delle tre espansioni annunciate da Blizzard durante l'ultimo Blizzcon che andranno a formare la trilogia della Saga dell'Anima del Mondo, le altre sono Midnight e The Last Titan, e "una nuova base per il futuro di Azeroth". Nella prima parte i giocatori scenderanno nel cuore di Azeroth ed entreranno in contatto con le antiche civiltà che lo popolano. Per maggiori dettagli, vi rimandiamo al nostro speciale con tutto quello che sappiamo su World of Warcraft: The War Within.

Stando alla roadmap pubblicata da Blizzard a dicembre, il lancio di The War Within è in programma per la fine dell'estate o l'inizio dell'autunno. La pagina per l'iscrizione alla beta afferma che il gioco sarà disponibile entro il 31 dicembre, quindi anche nel caso di ritardi la compagnia prevede comunque di lanciare il nuovo contenuto prima della fine del 2024.