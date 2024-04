No Rest for the Wicked, un video di gameplay con i primi 19 minuti

No Rest for the Wicked è protagonista di un video di gameplay catturato da IGN che include i primi 19 minuti del gioco sviluppato da Moon Studios, disponibile da ieri su Steam in accesso anticipato.

Come si può vedere, le fasi introduttive della campagna (che arrivano dopo la creazione del personaggio tramite un semplice editor) mostrano un viaggio in nave che finisce decisamente male quando il vascello viene attaccato da forze ostili e distrutto.

Dopodiché si assiste a una sequenza di intermezzo in cui vengono introdotti alcuni dei personaggi centrali della storia, che hanno fatto capolino anche nel trailer di lancio di No Rest for the Wicked e avranno senz'altro un ruolo di spessore all'interno dell'avventura.