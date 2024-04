No Rest for the Wicked, l'analisi di Digital Foundry promuove il gioco di Moon Studios

No Rest for the Wicked è protagonista dell'ultima analisi di Digital Foundry, che sul piano tecnico e artistico ha promosso il gioco sviluppato da Moon Studios, che a quanto pare miscela elementi visivi ispirati a successi come Dark Souls, Diablo e persino Animal Crossing.

Disponibile a partire da oggi in accesso anticipato su Steam, No Rest for the Wicked è mosso dall'Unity Engine, ma grazie a una serie di personalizzazioni questo aspetto passa in secondo piano e il titolo riesce a distinguersi, anche grazie a un sistema fisico e simulativo supplementare.

Forte di un'implementazione eccellente dell'HDR, il nuovo gioco di Moon Studios sembra davvero "un dipinto in movimento" e utilizza un approccio "curvo" rispetto alla mappa tridimensionale, in maniera simile ad Animal Crossing, per poter mantenere una certa visibilità.

A farla da padrone sono tuttavia le atmosfere e i dettagli applicati ai personaggi, agli oggetti e agli scenari, con il vento e le condizioni atmosferiche che aggiungono ulteriore spessore a una presentazione davvero ispirata ed entusiasmante.