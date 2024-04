Reigns: Beyond è disponibile su PC e Nintendo Switch, ecco il trailer di lancio

Una formula imprevedibile e simpatica, come abbiamo scritto nella recensione di Reigns: Beyond . L'avete già letta?

Uscito inizialmente in esclusiva per la piattaforma Apple Arcade , il gioco ci mette al comando di una rock band intergalattica che si sposta da un pianeta all'altro per tenere i propri concerti nei locali migliori dello spazio.

Reigns: Beyond è ora disponibile su PC e Nintendo Switch , come conferma il divertente trailer di lancio pubblicato da Devolver Digital, che fornisce un'efficace panoramica di questa originale esperienza.

A tutto rock

In cerca di gloria e nuovi componenti per la band, dovremo portare avanti il nostro tour ma stando attenti a procurarci le risorse necessarie per il funzionamento dell'astronave e tenendo d'occhio la ciurma per evitare guai.