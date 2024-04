Meta Quest 2, il prezzo è stato ridotto a 199$ in modo permanente

Il prezzo del visore Meta Quest 2 è stato ridotto in modo permanente a 199 dollari per il modello dotato di 128 GB di memoria, che a questo punto si pone come un dispositivo decisamente conveniente per accedere alla realtà virtuale.

Si tratta del secondo riposizionamento ufficiale dopo quello dello scorso gennaio, che aveva portato la versione da 128 GB a 249,99 dollari e quella da 256 GB a 299,99 dollari. Con questa mossa Meta punta a rilanciare le vendite di Meta Quest 2.