Helldivers 2 ha bisogno sia di correzioni che di aggiornamenti per restare rilevante

"È facile dire 'aggiusta e non aggiungi', ma la realtà della competitività in questo settore è che dobbiamo fare entrambe le cose per restare rilevanti . Stiamo cercando di capire, le richieste e le aspettative nei confronti dello studio sono elevate, tutti gli occhi sono puntati su di noi e abbiamo un unico scopo: rendere questo titolo il migliore che abbiate mai giocato dal vivo."

"Naturalmente abbiamo un'ottima collaborazione con Sony, con cui concordiamo gli obiettivi da raggiungere e così via. Tuttavia non ci sono forzature né dobbiamo sottostare a specifici requisiti. Vogliamo offrire il meglio del settore e stiamo calibrando i nostri sforzi fra la risoluzione dei problemi e l'aggiunta di nuovi contenuti."

Qualche giorno fa è emerso che i fan di Helldivers 2 accetterebbero meno contenuti in cambio di più patch , ma per Pilestedt entrambi questi aspetti sono fondamentali nell'ambito di un'esperienza live service come questa.

Una questione di equilibrio

Helldivers 2

Secondo Pilestedt, il team di sviluppo deve trovare un proprio ritmo e un equilibrio. "È un una questioen di grande rilevanza per lo studio e mi dispiace per gli errori che abbiamo commesso di recente. (...) Tuttavia, per favore, non guardate a questo post come se fossimo sulla difensiva."

"So che possiamo fare meglio come studio, e la mia intenzione era solo quella di dire che l'industria dei giochi è complicata. Dobbiamo restare rilevanti e far divertire tutti mentre sistemiamo le cose. Le aspettative dei nostri amici di PlayStation sono piuttosto semplici: 'create un grande gioco per i giocatori. Ci fidiamo di voi'."