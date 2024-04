Helldivers 2: i fan accetterebbero meno contenuti in cambio di più patch, ma 'non è così semplice'

Spitz spiega poi che "è difficile mantenere la nostra cadenza di un Titolo di guerra al mese e allo stesso tempo risolvere i principali problemi tecnici in tempo per la patch successiva".

In un post pubblicato sul canale Discord ufficiale del gioco, il community manager Spitz ha dichiarato che i problemi sono "o grandi correzioni che richiedono un po' di tempo o problemi a bassa priorità che finiscono in fondo alla lista". In ogni caso, "la maggior parte di essi dovrebbe essere risolta nella prossima build principale".

La reazione dei giocatori di Helldivers 2

Molte delle risposte della comunità suggeriscono che i giocatori sarebbero felici di saltare o ritardare un Titolo di guerra per aiutare gli sviluppatori a rimettersi in pari il loro carico di lavoro. Le risposte su Discord e sui social media suggeriscono che Arrowhead ha sicuramente accumulato abbastanza fiducia da parte dei videogiocatori da far sì che la comunità sia felice di aspettare un po' di più per i nuovi contenuti.

La questione, tuttavia, "non è così semplice": Spitz afferma che "saltare un Titolo di guerra per un mese è un'enorme decisione aziendale". Presumibilmente, si tratta di una questione finanziaria: se un Titolo di guerra non esce, Arrowhead non può rimonetizzare il suo gioco per altre quattro settimane.

Chiaramente Arrowhead deve trovare il modo di equilibrare le due necessità: secondo voi per il momento ci sta riuscendo? Considerando che Helldivers 2 non si smuove dalla vetta di Steam, si potrebbe dire di sì.