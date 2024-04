Rayman: The Board Game: periodo di uscita e primi dettagli del gioco da tavolo di Ubisoft

Ubisoft ha annunciato un nuovo gioco da tavolo dedicato a Rayman, chiamato semplicemente Rayman: The Board Game. Sarà disponibile nel terzo trimestre del 2024.

La descrizione ufficiale del gioco da tavolo recita come segue, in traduzione: "Scopri Raymam come mai prima d'ora in una nuovissima avventura da tavolo! Fai squadra con i tuoi eroi preferiti in una corsa epica, schivando i pericoli e salvando i Teensie!"

La scatola del gioco da tavolo di Rayman

"Progettato dall'acclamato Maxime Tardif (EARTH) e da FLYOS, il gioco promette un'azione emozionante per 2-5 giocatori, di età compresa tra i 7 e i 77 anni. Diventa una leggenda nella Radura dei Sogni e preparati per la pubblicazione del gioco nel terzo trimestre del 2024."

È anche possibile iscriversi alla newsletter per ricevere informazioni dedicate al gioco, andando sul sito ufficiale.