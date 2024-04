Ray Tracing: cos'è e come funziona l'ultima rivoluzione grafica dei videogiochi

L'avvento della prima generazione di schede grafiche NVIDIA GeForce RTX, seguito dalle più recenti GPU AMD e accompagnato dall'arrivo dell'intelligenza artificiale, con tecnologie come DLSS e FSR, ha segnato un ulteriore passo in avanti verso il traguardo del fotorealismo e alcune tecnologie che fino a quel momento erano riservate al mondo del cinema e della grafica professionale, si sono fatte strada anche nel segmento videoludico. Stiamo parlando del Ray Tracing , una tecnica di rendering che ha rivoluzionato il modo di intendere l'illuminazione dei videogiochi, migliorandone sensibilmente la qualità grafica complessiva con ripercussioni, ancora non del tutto espresse, anche sulla fisica. Ma che cos'è il Ray Tracing e come funziona questa tecnologia? Proviamo a scoprirlo insieme.

Dopo l'avvento del 3D, che ha tracciato un solco epocale nella storia dei videogiochi cambiando per sempre il design e in generale l'approccio allo sviluppo dei nostri media preferiti, la curva dell'evoluzione grafica ha subito un percorso più morbido e lineare: nel corso degli anni è aumentata la potenza dell'hardware e di conseguenza sono aumentati i poligoni, sono migliorate risoluzioni e qualità delle texture, sono stati introdotti effetti particellari e infine l'illuminazione dinamica è diventata una costante.

Ray Tracing: simulare la fisica della luce

Il principio di base del ray tracing

Partendo dalla definizione, il Ray Tracing è una tecnica di rendering che simula il percorso della luce attraverso una scena virtuale, calcolando in maniera dettagliata la sua interazione con gli oggetti presenti nella scena.

Questo avviene seguendo il percorso dei raggi luminosi dalla sorgente agli occhi del giocatore: quando un raggio colpisce un oggetto, possono verificarsi diverse interazioni, come riflessione, rifrazione o assorbimento. Queste interazioni vengono calcolate in modo preciso per ogni raggio, producendo effetti di luce naturali che simulano appunto il comportamento reale della luce.

Le tecniche che vengono utilizzato per il calcolo del ray tracing

Il Ray Tracing utilizza complessi algoritmi per determinare il comportamento dei raggi luminosi, tenendo conto di fattori come la geometria degli oggetti, i materiali e le proprietà ottiche delle superfici. Ogni raggio viene tracciato attraverso la scena, interagendo con gli oggetti lungo il percorso e accumulando informazioni sull'illuminazione e sul colore finale dei pixel incontrati lungo il tragitto. Questo processo richiede una potenza di calcolo significativa: più raggi vengono simulati, più risorse hardware sono necessarie. Utilizzare il Ray Tracing per renderizzare l'intera scena in tempo reale è quindi, ad oggi, un processo troppo impegnativo anche per gli hardware più avanzati.

Per ovviare a questo problema vengono quindi "proiettati" solo i raggi che contribuiscono effettivamente alla composizione della scena, eliminando quelli che non interagiscono direttamente con gli oggetti presenti o che rimbalzano in maniera indefinita.

Tra le tecniche principali che vengono utilizzate per ottimizzare il Ray Tracing all'interno di un videogioco, vanno citate il Ray Casting, il Bounding Volume Hierarchy e il Denoising Filtering: il processo di base nel Ray Tracing coinvolge il "lancio" di raggi, Ray Casting appunto, dalla telecamera attraverso ogni pixel dell'immagine nella scena virtuale. Ogni raggio rappresenta un percorso che la luce potrebbe seguire dalla sorgente luminosa fino alla telecamera. Durante questo processo, vengono intersecati gli oggetti presenti nella scena per determinare quali elementi sono visibili dalla prospettiva della telecamera e quindi, per esempio, dal punto di vista del giocatore.

L'algoritmo alla base del BVH

Il Bounding Volume Hierarchy (BVH) o "Gerarchia dei volumi di delimitazione", è una tecnica utilizzata nell'ottimizzazione del Ray Tracing e in altre applicazioni di grafica computerizzata per accelerare il processo di rilevamento delle collisioni e il rendering di scene complesse. La BVH organizza gli oggetti all'interno di una scena in una struttura gerarchica di volumi di delimitazione, chiamati bounding volume (volumi di delimitazione). Questi bounding volumes sono generalmente semplici da calcolare e descrivono in modo approssimativo la forma e la posizione degli oggetti all'interno della scena. Nel contesto del Ray Tracing, la BVH viene utilizzata per determinare quali oggetti o parti della scena devono essere calcolate per l'intersezione con i raggi di luce lanciati dalla telecamera. Utilizzando la BVH, è possibile ridurre significativamente il numero di intersezioni da calcolare, poiché è possibile evitare l'analisi di oggetti che non sono inclusi nel percorso del raggio di luce.

Per correggere poi il "rumore" generato dalle approssimazioni vengono infine utilizzati i cosiddetti Denoiser, di cui abbiamo parlato approfonditamente nella nostra guida al DLSS 3.5 e alla Ray Reconstruction.

Rasterizzazione e ray tracing: il rendering ibrido

Va infine sottolineato che la maggior parte delle applicazioni del Ray Tracing nei videogiochi moderni utilizzano tecniche di rendering ibrido, che chiamano in causa la più tradizionale rasterizzazione.

La rasterizzazione è il metodo tradizionale utilizzato nelle GPU per renderizzare la grafica 3D in tempo reale: questa inizia con la descrizione geometrica di una scena, che comprende vertici, triangoli e altri elementi geometrici. La scena viene successivamente proiettata su uno schermo piatto, che è suddiviso in pixel: la GPU determina quali triangoli della scena si sovrappongono con quegli stessi pixel. Infine viene applicata una serie di operazioni, come trasformazioni geometriche, illuminazione, texture mapping e shading, per calcolare il colore finale di ogni pixel sulla base dei triangoli sovrapposti. Per quanto pesante, il processo della rasterizzazione è meno gravoso rispetto al Ray Tracing: a quest'ultimo vengono delegate riflessioni, ombre e rifrazioni principali, mentre per i calcoli di illuminazione più semplici si utilizza la rasterizzazione.

In questo modo è possibile ottenere risultati spettacolari dal punto di vista della qualità grafica, senza tuttavia compromettere le prestazioni di gioco.