The Elder Scrolls V: Skyrim, il cosplay di Nocturnal da Lada Lyumos è, uh, notturno

Nocturnal, la Principessa della Notte e dell'Oscurità, rivive nello splendido cosplay di Lada Lyumos, che ha ribadito con questa interpretazione la sua passione per il fantasy e per The Elder Scrolls V: Skyrim.

Venerata dai ladri come una sorta di divinità, Nocturnal è una creatura dall'aspetto femminile, avvolta da un mantello nero che ne nasconde i lineamenti e le consente di celarsi nell'ombra. Alcuni dicono che il suo aspetto non possa essere percepito dalle persone, ma è davvero così?

Nella visione della modella russa, il personaggio di Skyrim indossa appunto il suo mantello e passeggia tenendo un corvo sul braccio, ma al costume sembra mancare un pezzetto nella parte inferiore: che strano!