Sony prepara l'acquisizione di Paramount, secondo il New York Times

Sony starebbe discutendo con Apollo Global Management, una società di investimenti, la possibilità di effettuare una acquisizione di Paramount: lo riportano alcune fonti ritenute attendibili dal New York Times.

La casa di produzione cinematografica, che con la piattaforma Paramount+ ha raggiunto i 43 milioni di abbonati, anche grazie anche a Halo e Sonic, rappresenterebbe per Sony un investimento importante, specie considerando i progetti legati alle trasposizioni dei suoi franchise.

In realtà tutto potrebbe essere partito dalla già citata Apollo Global Management, visto che quest'ultima aveva già tentato di effettuare l'acquisizione di Paramount per una somma pari ad almeno 26 miliardi di dollari.

L'offerta congiunta avanzata da Sony e Apollo non sarebbe ufficiale per un semplice motivo, e cioè il fatto che la casa di produzione cinematografica sia attualmente in trattative per una fusione con Skydance, che tuttavia non ha incontrato finora il consenso da parte degli investitori.