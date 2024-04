Dragon's Dogma 2 è in sconto su Amazon Italia: vediamo il prezzo

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare Dragon's Dogma 2 per PS5. Lo sconto segnalato rispetto al prezzo consigliato è del 22%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato indicato da Amazon è 80.99€. Il prezzo attuale non è il più basso di sempre per la piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Dragon's Dogma 2, una lunga attesa

Dragon's Dogma 2 è un gioco di ruolo d'azione a mondo aperto, un seguito del primo capitolo che non richiede però di aver giocato il precedente per comprenderne trama, mondo e personaggi. Noi siamo l'Arisen, un guerriero il cui cuore è stato rubato da un drago. Questo ci dona un grande potere e dobbiamo partire all'avventura per sconfiggere il drago.

Potremo personalizzare liberamente il nostro personaggio, sia nell'aspetto che nella classe e negli equipaggiamenti. Dalla nostra avremo anche le Pedine, NPC che faranno parte del nostro party e che potremo prendere in prestito anche da altri giocatori online. Le Pedine in questo capitolo sono state evolute e ora sono membri attivi del party: in base alle loro conoscenze, potranno anche aiutarci a trovare segreti e missioni nella zona in cui ci troviamo (o raccontare i nostri segreti agli altri giocatori, anche quelli più scabrosi).