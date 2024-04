Dragon's Dogma 2: un grosso aggiornamento è in arrivo, ma non per le performance

Continua il lavoro di miglioramento ed evoluzione per Dragon's Dogma 2, con Capcom che ha recentemente pubblicato su X un messaggio in cui riporta vari elementi che verranno inseriti all'interno di un grosso aggiornamento in arrivo nel prossimo periodo, anche se non sembra ci siano manovre specifiche riguardanti le performance.

La patch in questione è attesa entro la fine di aprile e porterà con sé varie correzioni specifiche per il gioco, ma sembra che non siano previsti miglioramenti sulla questione delle performance, che sembra invece rimanere una cosa prioritaria per i giocatori.



Questo a meno che le note pubblicate finora da Capcom non siano solo parziali, ovviamente, ma visto come entrano nello specifico e la quantità di aggiustamenti che dovrebbe comportare l'update, sembra proprio che gli sviluppatori si siano concentrati su altre caratteristiche, per il momento.