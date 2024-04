Cyberpunk 2077 in 8K e Path Tracing sembra next gen, con una impressionante mod

Il tutto rende inoltre le performance più alte di circa il 30-40% per Cyberpunk 2077 con l'applicazione di tale impostazione grafica, oltre ad introdurre il PT21 Turbo Mode, per incrementare ulteriormente le prestazioni.

La mod in questione introduce il path tracing in maniera migliorata, aggiustando anche i problemi che si rilevano su GPU AMD, in base a quanto riferito dall'autore.

Come mostrato nel video di presentazione, il canale YouTube Digital Dreams ha applicato una serie di modifiche e preset grafici a Cyberpunk 2077, evolvendo la grafica in maniera sostanziale.

Continuano le pesanti elaborazioni grafiche su Cyberpunk 2077 , che si dimostra sempre un interessante benchmark per testare le evoluzioni delle mod in questo senso, come dimostra l'impressionante Ultra+ Path Tracing Mod che introduce tale modalità grafica portando la risoluzione a 8K, con un effetto notevole .

Il path tracing sostenibile?

Un'immagine di Cyberpunk 2077 con ray tracing attivo

L'uso del path tracing attraverso questa mod va a influire anche sugli effetti particellari, dunque fumo, vapore, scintille e cose del genere appaiono tutte nettamente migliorate, ma in generale tutta la grafica ottiene un incremento sostanziale.

La simulazione della luce e dei riflessi risulta chiaramente più avanzata e realistica, così come la resa cromatica delle superfici e quella dei diversi materiali visibili in giro per Night City, oltre che la pelle e i capelli dei personaggi.

Ovviamente richiede una configurazione hardware in grado di sostenere l'uso del path tracing, ma se si ha una buona base l'applicazione di questa patch dovrebbe rendere più agile e meno pesante il gioco anche in termini di utilizzo delle risorse. La mod in questione può essere trovata a questo indirizzo su NexusMods.

Nel frattempo, CD Projekt RED ha detto che ci sono ancora segreti che non abbiamo scoperto nel gioco, mentre il gioco potrebbe avere nuovi contenuti in futuro, in caso di idee interessanti.