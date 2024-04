Cyberpunk 2077: CD Projekt RED dice che ci sono ancora segreti che non abbiamo scoperto

L'informazione arriva da una chiacchierata avuta con IGN USA durante la GDC 2024. Sasko ha affermato che, sebbene i giocatori abbiano esplorato ogni angolo di Night City e non solo, in tre anni ancora non hanno trovato alcuni easter egg .

Secondo quanto rivelato dall'Associate Game Director Paweł Sasko di CD Projekt RED , all'interno di Cyberpunk 2077 ci sono ancora dei segreti che i giocatori non sono stati in grado di trovare.

Le parole di Sasko sui segreti di Cyberpunk 2077

Night City è una grande città: i segreti mancanti potrebbero essere ovunque

"Ho visto uno degli ultimi articoli [con tutti gli Easter eggs] e c'era una lunga lista, ma non c'era tutto", ha detto Sasko, aggiungendo però che questo non significa che nessuno le abbia trovate, ma solo che nessuno le ha condivise.

"Ci sono ancora un paio di cose che non sono state trovate", ha continuato Sasko. "Almeno non sappiamo se sono state trovate, perché qualcuno potrebbe averle trovate a casa propria e non averle mai condivise con nessuno, e noi non le abbiamo mai viste".

Sebbene Sasko si sia rifiutato di dare netti indizi sui segreti ancora presenti nel gioco base di Cyberpunk 2077, ha confermato che ci sono dei numeri ancora non scoperti che possono essere inseriti nel telefono, che CD Projekt Red ha usato per nascondere molti segreti nell'espansione Phantom Liberty.