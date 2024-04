GTA 6: Troy Baker doppia il protagonista? La voce di Joel di The Last of Us risponde ai rumor

In GTA 6 ci sono due personaggi principali, Lucia e Jason, entrambi presenti all'interno del trailer di annuncio. I fan, cercando di scoprire di più sui personaggi, hanno supposto che Jason sarà doppiato dal famoso Troy Baker (che tra i molti ha dato la voce anche a Joel di The Last of Us). Ora, però, abbiamo la conferma che Baker non sarà la voce di Jason in Grand Theft Auto 6.

L'informazione è stata condivida sa Baker stesso quando è apparso all'interno di una video intervista sul canale YouTube The Movie Dweeb. In tale occasione, Baker smentisce i rumor e aggiunge: "Questa è una lezione di percezione. Le persone pensano e danno automaticamente per scontato... Voglio che quel ragazzo, chiunque sia, riceva il merito del suo lavoro; sono sicuro che sarà grandioso".

Poi, Baker continua affermando di essere comunque lusingato dal fatto che la gente pensi che sia lui il doppiatore di Jason, poiché significa che quando ascoltando un doppiaggio di qualità pensano a lui.