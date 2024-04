Uncapped Games presenterà un nuovo strategico alla Summer Game Fest, dagli autori di StarCraft 2

David Kim, uno degli elementi chiave dello sviluppo di StarCraft 2 in Blizzard, ha svelato che il suo nuovo team, Uncapped Games, sta sviluppando un nuovo strategico in tempo reale che verrà presentato nel corso della Summer Game Fest 2024 e sarà un titolo in grado di definire nuovi standard, secondo l'autore.

Kim è stato multiplayer lead di StarCraft 2, poi ha lasciato Blizzard per fondare il team Uncapped Games con base in California, insieme ad altri sviluppatori che in precedenza hanno lavorato a StarCraft, Warcraft, Dawn of War e Company of Heroes, finanziato in parte dall'iniziativa Lightspeed Studios di Tencent.

Inutile dire che, con sviluppatori dotati di tali curriculum al lavoro, il nuovo RTS in sviluppo si presenta decisamente interessante, e infatti Kim lo definisce un gioco in grado di rappresentare un "cambiamento di paradigma" per il genere.